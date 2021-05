L’hula hoop come strumento di piena coscienza di sé, uno strumento-guida che rotea in un movimento continuo, senza interruzioni, attorno al corpo di esseri umani potenti e fragili allo stesso tempo. Da questo oggetto poetico prende forma Dialogo Terzo: In a Landscape, brano coreografico di Alessandro Sciarroni proposto dalla compagnia CollettivO CineticO, in un’iniziativa di Festival Orlando e FDE Festival Danza Estate, sabato 22 maggio a Daste (nell’area dell’ex centrale termoelettrica alla Celadina), con un doppio spettacolo alle 18 e alle 19.30.

Una collaborazione, quella tra il coreografo e il collettivo, nata in occasione del progetto Dialoghi di CollettivO CineticO, con il quale la compagnia affida il proprio lavoro all’occhio esterno di un coreografo. Dopo un primo dialogo con l’israeliano Sharon Fridman ed un secondo con Enzo Cosimi, a dicembre 2019, Francesca Pennini, coreografa del collettivo, ha proposto una nuova collaborazione ad Alessandro Sciarroni.

Sciarroni, Leone d’Oro alla carriera per la Danza 2019, che fin da subito e durante le residenze a Ferrara (Teatro Comunale) ed alla Centrale Fies / Art Work Space in provincia di Trento, ha fatto interagire la compagnia con l’hula hoop. “Ho subito visualizzato la compagnia alle prese con quest’oggetto – spiega Sciarroni. – È nato tutto da un’intuizione, dalla quale poi è proseguito lo studio con l’hula hoop. Lavoro iniziato con un percorso di improvvisazione, all’interno del quale abbiamo costruito insieme la drammaturgia e la coreografia”.

Hula hoop che, nello spettacolo, perde la sua valenza iconica di simbolo del benessere americano degli anni Sessanta per diventare strumento più meditativo, legato alla presa di coscienza di sé. Un brano coreografico costruito attraverso azioni morbide, nelle quali l’essere umano sembra essere quasi guidato dall’oggetto. Movimenti che si accompagnano a In a Landscape, uno dei più noti lavori giovanili di John Cage: un lento susseguirsi di note semplici, singole, ripetute sempre con il medesimo ritmo.

“L’opera di Cage, così strettamente legata al lavoro di Merce Cunningham, è un monumento che difficilmente si può andare a riproporre – spiega Sciarroni – . In più, non esiste alcuna traccia della coreografia creata per il brano. All’inizio lo utilizzavamo per le improvvisazioni, ma non ero sicuro che poi sarebbe diventata la colonna sonora portante del brano coreografico, come poi effettivamente è successo”.

Brano di Cage che, durante la performance, viene suonato dal vivo da Stefano Sardi, membro del CollettivO CineticO. “Un brano composto per ‘quietare la mente e disporla agli influssi divini’, come descritto dallo stesso compositore statunitense – spiega Alessandro Sciarroni – L’abbiamo scelto perché crea l’atmosfera giusta, attraverso una musicalità più distesa, al contrario di altri lavori di Cage che rimangono più ermetici”.

“Dialogo Terzo: In a Landscape” rimanda per certi versi ad alcune pratiche meditative, utilizzate anche dal collettivo all’interno delle loro pratiche di allenamento, mentre la simbologia legata al cerchio, alla circolarità ed alla ripetizione sono caratteristiche fondamentali del lavoro di Sciarroni. “Da qualche anno abbiamo chiuso un altro progetto, Turning (che in inglese significa “girare” ma anche “cambiare, evolvere”), all’interno del quale la circolarità veniva data dal movimento del corpo che ruotava su sé stesso. In questa performance è invece l’oggetto che gira intorno al corpo. Una performance che, in modo involontario, diventata uno specchio di ciò che stiamo vivendo: questi corpi cercano di entrare in contatto tra loro, ma l’oggetto che stanno facendo roteare crea una barriera tra i performer, che non riescono ad avvicinarsi. Una continua tensione che genera molta energia”.

L’opera di Sciarroni riflette poi sull’essere umano e sul rapporto che intrattiene con tutto ciò che lo circonda. “Lo sguardo sull’essere umano, di questi tempi, proietta l’immagine verso il futuro. Un futuro nel quale l’uomo costruisce intorno a sé tutta una serie di risorse e di tecnologie che sembrano sostenerlo e proteggerlo dalle avversità dei tempi contemporanei. Allo stesso tempo, però, queste tecnologie lo rendono particolarmente fragile ed esposto. All’interno di questo spettacolo, abbiamo immaginato un’umanità che accetta gli errori commessi nei confronti delle altre specie, dell’ambiente e del pianeta Terra in generale. Un’umanità che sembra voler fare un passo indietro, sembra voler compiere un atto di generosità, togliendosi dal paesaggio e immaginando che, attraverso la sua dipartita, potrebbe permettere alle altre specie animali e vegetali ed alla Terra in generale di ricrearsi e di continuare a rigenerarsi. In questo senso, questo passo indietro dell’uomo corrisponde non ad una sconfitta, ma ad un atto d’amore estremo”.

Dialogo terzo: In a Landscape di CollettivO CinetiCo e Alessandro Sciarroni, iniziativa di Festival ORLANDO e FDE Festival Danza Estate, viene proposto sabato 22 maggio, in un doppio spettacolo alle 18.00 e alle 19.30 a Daste (durata 35’).

Dialogo Terzo: In a Landscape, spettacolo in condivisione tra FDE Festival Danza Estate e festival Orlando, è un’anteprima della 33^ edizione di Festival Danza Estate, che partirà ufficialmente il 12 giugno con lo spettacolo Un poyo Rojo (in condivisione con ORLANDO) e proseguirà fino al 1 luglio. Il programma sarà disponibile dopo la presentazione dal 25 maggio sul sito www.festivaldanzaestate.it.

In questo terzo capitolo del progetto Dialoghi della compagnia CollettivO CineticO, guidata da Francesca Pennini, Alessandro Sciarroni compone un brano coreografico il cui titolo prende ispirazione dall’omonimo brano di John Cage composto per “quietare la mente e disporla agli influssi divini”. Come in altri lavori, In a Landscape intende ricucire una relazione empatica con lo spettatore, quasi una nuova forma di tenerezza, attraverso qualcosa di leggero e misterioso nell’ostinazione della ripetizione, qualcosa che sembra avere un’energia opposta rispetto alla pazienza, alla fatica e all’ostinazione dell’azione che stanno compiendo.

Regia: Alessandro Sciarroni

Coreografia: Alessandro Sciarroni

Azione e Creazione: Simone Arganini, Margherita Elliot, Carmine Parise, Angelo Pedroni, Francesca Pennini, Stefano Sardi

Performer: Simone Arganini, Margherita Elliot, Teodora Grano, Carmine Parise, Angelo Pedroni, Stefano Sardi

Luci: Alessandro Sciarroni

Musiche: John Cage

Abiti: Ettore Lombardi

Tecnica: Stefano Baraldi

Co-produzione: CollettivO CineticO, Aperto Festival – Fondazione I Teatri di Reggio Emilia Teatro Comunale di Ferrara, Operaestate Festival Veneto/CSC, MARCHE TEATRO Teatro di Rilevante Interesse Culturale Centrale Fies / Art Work Space con il sostegno di MIBACT, Regione Emilia Romagna

(Attenzione: la capienza massima è stata raggiunta, i posti sono terminati)

Oltre alla performance di CollettivO CineticO ed Alessandro Sciarroni, sabato 22 maggio sarà presentato il secondo appuntamento con Ti voglio un bene pubblico, di e con Elisabetta Consonni in collaborazione con Sara Castellani (ore 15, Quartiere Celadina, in programma anche domenica 23 maggio).

Ti voglio un bene pubblico è un gioco urbano che attraversa gli spazi pubblici e riflette su infrastrutture di divisione quali cancelli, muri, recinti. Tanto di quello che ci circonda è fatto di muri e recinzioni; capirne il senso, di volta in volta, è una pratica civile necessaria. Quando un muro smette di proteggere e comincia a dividere, segregare ed escludere? E quando a essere recintato è uno spazio pubblico di cui si limita l’accessibilità, quanto di pubblico rimane di quello spazio pubblico? Posto un muro, quanto di quello che c’è dietro non possiamo conoscere?

In collaborazione con Rete di Quartiere Celadina. Biglietto unico 5 € su prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti disponibili a prenotazioni@orlandofestival.it o al tel. 320 6149443.

Il luogo dell’incontro sarà comunicato al momento della prenotazione.

Due appuntamenti per domenica 23 maggio, ultima giornata di Festival ORLANDO.

Dalle 10 alle 11, in Accademia Carrara, il laboratorio Dance Well, con Michela Negro e Simone Baldo

Durante il Festival, negli spazi della Pinacoteca Accademia Carrara di Bergamo, torna Dance Well, una pratica creata e promossa dal CSC Centro Scena Contemporanea di Bassano del Grappa con il fine di creare arte attraverso l’espressione libera del proprio corpo, qualunque caratteristica esso abbia. La pratica nasce per persone con Parkinson, aprendosi poi a tutt* in modo trasversale, inclusivo, intergenerazionale e avviene in relazione con luoghi di cultura che ne potenziano l’azione e l’efficacia.

Progetto a cura di Associazione Immaginare Orlando con Fondazione Accademia Carrara e FDE Festival Danza Estate. Con il sostegno dell’Otto per Mille della Chiesa Valdese. (Attenzione: La capienza massima per il laboratorio è stata raggiunta, le iscrizioni sono chiuse.)

Alle 19.30, in Auditorium di Piazza della Libertà e in streaming su OpenDDB, viene presentato il film Fucking with Nobody di Hannaleena Hauru (Finlandia 2020 – durata 102’).

Con la complicità di un gruppo di amici e dell’attore gay Ekku, la regista frustrata Hanna decide di inscenare una finta storia d’amore a uso e consumo dei suoi follower su Instagram. Una performance satirica e finzionale che, inaspettatamente, entusiasma il pubblico, fino a minare la stabilità dei rapporti delle persone coinvolte. Realtà, fiction e auto-fiction si (con)fondono e si alternano senza soluzione di continuità in questo giocoso e straniante pamphlet sulle relazioni contemporanee.

Regia: Hannaleena Hauru

Produzione: Emilia Haukka

Cast: Hannaleena Hauru, Lasse Poser, Samuel Kujala, Pietu Wikström, Sara Melleri, Hanna-Kaisa Tiainen, Jussi Lankoski, Anna Kuusamo, Tanja Heinänen

Sceneggiatura: Hannaleena Hauru with Lasse Poser

Fotografia: Lasse Poser, Jan-Niclas Jansson

Montaggio: Hannaleena Hauru

Biglietto intero 6,50 €, ridotto 5,50 €, soci/ie Immaginare Orlando e Lab 80 4,50 €. Consigliato l’acquisto del biglietto online su lab80.18tickets.it.

Disponibile anche in streaming sulla piattaforma OpenDDB per 72 ore a partire dalle ore 19.30 del 23.05.2021, su offerta libera. Per una guida alla visione online cliccare qui.

