Il noto portale Calcioefinanza.it ha riportato i ricavi di quest’edizione della Coppa Italia. Ecco quanto guadagnato dalla Lazio

La finale vinta mercoledì dalla Juventus contro l’Atalanta ha chiuso quest’edizione della Coppa Italia. Un aspetto importante e curioso da analizzare è però quello dei ricavi prodotti e arrivati dalla competizione nazionale, soffermandosi sulla Lazio, che quest’anno non è stata grandissima protagonista.

Come riportato da Calcioefinanza.it, la società capitolina ha ricavato 720 mila euro. D’altronde l’avventura dei biancocelesti si è fermata ai quarti contro l’Atalanta, battuta, come detto, dalla Juve in finale

L’articolo Lazio, ecco i ricavi dalla partecipazioni in Coppa Italia: le cifre proviene da Lazio News 24.