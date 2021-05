I Carabinieri della Stazione di Ovada hanno denunciato sei giovani per la rissa avvenuta nella serata di sabato 15 maggio in piazza XX Settembre. Il tutto trae origine da un apprezzamento nei confronti di una ragazza che stava trascorrendo la serata nella centralissima piazza XX Settembre, proprio a due passi dalla Stazione Carabinieri. In quel … Leggi tutto L’articolo Rissa tra ragazzi a…Per il contenuto completo visitate il sito www.quotidianopiemontese.it