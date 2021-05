Simy è finito nel mirino della Lazio: la prospettiva per l’attaccante è quella di giocare l’Europa. Non manca la concorrenza

Il Crotone è retrocesso ma la stagione di Simy non è passata inosservata. 20 gol e tante buone prestazioni: l’attaccante ha attirato su di sé gli occhi delle big. Il club di Vrenna chiede almeno 10 milioni ma è probabile che si scatenerà un’asta. Come rivela La Gazzetta dello Sport, su di lui c’è la Lazio ma non solo.

Il giocatore piace anche al Genoa e alla Salernitana. La Lazio gli promette di giocare l’Europa e dunque sembra essere in vantaggio sulle altre pretendenti.

L’articolo Simy Lazio, i biancocelesti hanno un vantaggio rispetto alle altre pretendenti proviene da Lazio News 24.