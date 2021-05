Troppo spesso le periferie vengono dimenticate dalla classe politica cittadina. Se si fa una passeggiata in alcune zone della città si scopre come molti quartieri si trovano in uno stato di abbandono e degrado urbano e sociale. I tanti concittadini che ci vivono, sempre più frequentemente, si sentono isolati e dimenticati dalle istituzioni. Per questo motivo bisogna tenere alta l’attenzione rimettendo al centro dell’agenda politica le periferie e il ruolo che queste possono esercitare per il miglioramento e lo sviluppo di Catanzaro. Non possiamo far finta di non vedere che ci sono parti della nostra città che sfuggono al controllo e all’attenzione dell’amministrazione comunale.

Siamo convinti che la qualità della vita dei cittadini dipenda dal modo in cui si vive proprio nelle periferie, nelle quali si ritrovano a coesistere tante realtà sociali che spesso vanno in conflitto tra di loro per l’assenza di una concreta azione politica.

Ben vengano quindi tutte quelle azioni promosse da cittadini come quella organizzata per giorno 24 maggio dal “Comitato Civico Viale Isonzo” difronte l’ex scuola di polizia penitenziaria in viale Isonzo 222. Per dare forza all’iniziativa e dimostrare la massima attenzione sul tema delle periferie, partiti e movimenti del Nuovo Centro Sinistra saranno presenti al sit – in organizzato dal comitato di quartiere, auspicando la stessa attenzione che ultimamente altre forze politiche cittadine hanno riservato ad altre questioni, a nostro avviso, altrettanto importanti.

Nuovo Centro Sinistra