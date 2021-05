Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

Ore 13.30 – Ranieri annuncia l’addio alla Sampdoria – Claudio Ranieri conferma l’addio alla Sampdoria anche in conferenza stampa: ecco le dichiarazioni del tecnico doriano.

Ore 13.00 – Conferenza stampa Cosmi: «Simy lascerà Crotone. Ounas è un ospite» – Serse Cosmi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Fiorentina.

Ore 12.15 – Boga Sassuolo, addio a fine stagione – Jeremie Boga, intervistato da L’Equipe, annuncia il suo addio al Sassuolo.

Ore 11.30 – Nuovo allenatore Parma – Il Parma dopo la retrocessione programma in fretta il ritorno in Serie A. D’Aversa saluterà a fine stagione e il presidente Krause si è già messo alla ricerca del sostituto. Come riporta La Gazzetta dello Sport piace parecchio Filippo Inzaghi – corteggiatissimo anche dal Monza di Berlusconi e Galliani – ma in corsa c’è anche Fabio Cannavaro.

