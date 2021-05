E’ la nuova struttura del Centro antiviolenza della Casa delle Donne di Viareggio, finanziata con risorse nazionali e regionali. Accoglierà fino a tre nuclei familiari e servirà i Comuni della zona, finora sprovvista di un luogo per la seconda accoglienza di donne che hanno intrapreso un percorso per la riconquista della propria autonomia. L’assessora: “Strutture come questa ci rendono orgogliosi”