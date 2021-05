Sarà un catanzarese a dirigere “Il viaggio a Reims” al Rossini Opera Festival di Pesaro nell’edizione 2023. E’ il giovanissimo direttore d’orchestra Andrea Foti – il padre è il titolare di una nota pasticceria cittadina – che ad appena 25 anni, è stato scelto per dirigere una delle opere in cartellone della rassegna più importante dedicata al compositore marchigiano, nella sua città natale.

«”Il viaggio a Reims” è la prima opera con la messa in scena che mi viene proposta – ci racconta -. Non è la prima volta ovviamente che dirigo opera in quanto è stata l’oggetto principale dei miei studi per diversi anni. Sicuramente questa esperienza al Rossini Opera Festival è stata come un’improvvisa luce all’interno di un quadro che a causa della pandemia si stava facendo sempre più scuro». Andrea Foti ci tiene a condividere l’entusiasmo con chi gli è vicino: «Per questa straordinaria opportunità devo ringraziare in primis il mio agente Luca Nessi, CEO della Arsvision Management Italia, e ovviamente il Rossini Opera Festival e il maestro Ernesto Palacio – tenore peruviano noto per i suoi ruoli rossiniani, sovrintendente del ROF ndr -. Rossini è un autore che ho sempre apprezzato molto, sul quale già in passato avevo intrapreso diversi studi e pensare di dirigere una delle sue opere più grandiose mi rende estremamente entusiasta».

Siciliano di origine, catanzarese di nascita, lei ha dovuto presto lasciare la sua terra per spiccare il volo.

«La Calabria è la terra nella quale sono cresciuto e dove è iniziata la mia formazione. Ho sempre definito il sud come la terra dei contrasti. È come avere un gioiello molto prezioso fra le mani, ma non riuscire a comprenderne il valore vero. Pensando al mio lavoro, ad esempio, fatico ad immaginare un futuro stabile nella mia terra, purtroppo. Dopo essere stato al nord, mi sono reso conto che al giorno d’oggi per creare luoghi e momenti di cultura serve molto coraggio».

Manca il coraggio in questa terra?

«Ben due volte ho provato a creare una identità orchestrale In Calabria ma ahimè con scarsi risultati. Ho sempre pensato all’orchestra come un esempio di società ideale, dove ognuno fa la sua parte per raggiungere un bene superiore ovvero l’armonia. È proprio questa collaborazione e questo senso di unità che ho sempre faticato a trovare nella mia terra. Io spero sinceramente che questo sistema possa cambiare un domani per il bene di una terra, che a mio parere, ha tantissime cose da offrire. Se uso queste parole, che possono sembrare a tratti dure, è perché amo profondamente il luogo in cui sono nato e le mie origini. Detto ciò non perdo mai occasione per tornare a casa dove comunque, oltre ai miei affetti, c’è anche un meraviglioso mare che non ho mai visto da nessun’altra parte. Un mare che con i suoi suoni e odori mi ha saputo ispirare in diverse occasioni. Come ha detto, io ho origini siciliane da parte di entrambi i miei genitori. La Sicilia è sempre stata per me un luogo fantastico e pieno di storia. Quando vado in Sicilia sento un legame speciale con questa terra dove spero presto di poter dirigere qualcosa».

Ha avuto modo di dire che ai giovani non piace il termine “classica”, eppure lei se ne è innamorato fin da piccolo. Ci può raccontare la sua storia?

«È vero, ritengo che il termine classica sia uno dei motivi per il quale oggi un certo tipo di musica viene tenuta a distanza di sicurezza dai giovani. Ovviamente le ragioni di questo allontanamento sono molteplici, ma veniamo al cuore della domanda: se dovessi raccontare la mia storia parlerei di un ragazzo semplice che ha conosciuto non la musica “classica”, ma la Musica con la M maiuscola grazie alla sua curiosità. Ho iniziato a suonare già dalle scuole elementari interessandomi a diversi aspetti della musica. Se dovessi però segnare una linea di demarcazione fra il periodo della curiosità e l’inizio della passione, direi senz’altro che il pianoforte è stato il motore di tutto ciò che oggi mi lega così saldamente alla musica. Il pianoforte mi ha insegnato ad andare oltre ciò che sentivo e che spesso davo per scontato. Grazie a questo magnifico strumento ho imparato ad ascoltare e sempre grazie a lui ho capito che l’orchestra sarebbe stata la mia casa per il resto della mia vita».

Conosciamo le opere e la loro complessità spesso basandoci su arie specifiche o ruoli, se particolarmente impegnativi per i cantanti, ma raramente sulla direzione. Ci sono opere più difficili da dirigere?

«Ovviamente sì. Ci sono senz’altro opere che più di altre mettono alla prova la bravura di un direttore d’orchestra. Credo però che la vera difficoltà per un direttore non stia nella tecnica in sé ma bensì nella comprensione profonda della drammaturgia e nel rispetto rigoroso del testo musicale, cercando di restituire una lettura dell’opera il più possibile vicina alla volontà del compositore. Questo aspetto credo che faccia la vera differenza tra un grande direttore e il tutto il resto».

L’opera e il suo pubblico. In Italia in molti storcono il naso al solo sentire nominare la lirica, perché non la conoscono. Lei che è giovanissimo, come pensa si possano attrarre soprattutto le nuove generazioni, per creare il pubblico di domani?

«Il problema principale è l’educazione dei giovani. Ho avuto modo di tenere alcune lezioni sull’opera di Verdi davanti a ragazzi che fino al giorno prima ascoltavano tutt’altro. Ne sono rimasti talmente affascinati che ancora oggi ricevo mail che mi chiedono consigli su quale esecuzione ascoltare di un’opera. Questa è la prova che i giovani non storcono il naso al sentire parlare di opera, ma semplicemente non la conoscono. Le nostre scuole dovrebbero insegnare l’opera in quanto è uno dei patrimoni più grandi che la cultura italiana ha e che può vantare nel mondo. Altra cosa che è già presente ma andrebbe incrementata è la presenza degli studenti durante le prove in teatro. Per esperienza personale posso dire che le prove spesso affascinano ancor più della recita in sé: essere spettatori di ciò che accade dietro le quinte e capire cosa c’è dietro alla messa in scena di un’opera è per i ragazzi oggetto di grande curiosità e per questo andrebbe sfruttato maggiormente».

Ha mai visto la serie tv dedicata al mondo della musica classica “Mozart in the jungle”? Cosa ne pensa? Potrebbe essere anche questo un modo per arrivare ai più giovani?

«Credo che il piccolo e il grande schermo siano da sempre un mezzo straordinario per portare cultura nelle case di tutti. La serie che lei cita ha sicuramente il proposito di far conoscere l’ambiente dell’orchestra e le dinamiche che a volte si creano all’interno di essa. In Italia abbiamo assistito ad esempio alla messa in onda di una serie sulla rete nazionale, “La compagnia del cigno”, che per quanto a volte cadesse in alcuni stereotipi del mondo musicale, ho comunque apprezzato per il sentir parlare di autori come Brahms, Mozart, Beethoven, Verdi in prima serata».

Lei ha venticinque anni. Ha avuto modo di dichiarare che in Italia non si lascia spazio, nel suo campo e non solo, ai giovani, al contrario di altri paesi come la Germania, eppure nel 2023 sarà al ROF, a soli ventisette anni. E’ l’eccezione che conferma la regola o il segnale che qualcosa sta cambiando?

«Purtroppo l’Italia è stata spesso incolpata di non essere un paese per giovani. Ancora oggi troppi talenti fanno grande difficoltà ad emergere nel nostro paese sentendosi dire spesso che non hanno abbastanza esperienza. Credo si debba entrare nell’ottica che l’unico modo per fare esperienza è permettere ai giovani di salire su un palco e dimostrare cosa sono capaci di fare. Questo pregiudizio è stato, e spesso continua ancora ad essere, il più grande limite del nostro Paese. Io non le so dire se il mio lavoro al Rossini Opera Festival è l’eccezione che conferma la regola o il segno di qualcosa che muta, posso però sperare di ritrovarmi a dirle, tra qualche anno, che qualcosa è veramente cambiato».