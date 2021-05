Un pregiudicato barese di 43 anni, già destinatario di avviso orale del Questore di Bari, è stato denunciato in stato di libertà dalla Polizia questa notte al quartiere Madonnella per il reato di furto aggravato.

I poliziotti sono intervenuti in seguito a una segnalazione, giunta al 113, relativa a un uomo che stava smontando i fari da una Fiat 500 parcheggiata sulla pubblica via. Accortosi dell’arrivo della volante, il ladro ha nascosto i fari smontati dall’auto sotto un’altra vettura e ha cercato di dileguarsi, ma è stato fermato in corso Sonnino.

Ripreso nell’atto di smontare i fari da alcune telecamere di videosorveglianza della zona, il ladro 43enne è stato sottoposto a fotosegnalamento e denunciato. I fari dell’auto, smontati dal malvivente, sono stati recuperati dagli agenti e restituiti al legittimo proprietario.

