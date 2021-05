Al 10′ Radja Nainggolan è uscito dal campo per un problema muscolare. Al suo posto entra Duncan

Per Radja Nainggolan la partita contro il Genoa è durata davvero poco, giusto il tempo per far vedere il nuovo colore della sua chioma. Al 10′, il centrocampista belga, ha chiesto di essere sostituito per un problema muscolare. Al suo posto entra Alfred Duncan.

