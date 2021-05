Un successo e un pari nelle semifinali dei playoff promozione di Serie A2, per l’ultimo posto disponibile nella Serie A che verrà, dopo le vittorie di L84, Olimpus Roma, Manfredonia e Napoli. Il Futsal Cobà soffre un tempo, ma ribalta il Polistena nella ripresa, grazie alle reti di Borsato e Sgolastra, ma il tiro libero trasformato nel finale da Juninho vale il 5-4 sì per gli Sharks, ma tiene in piede le speranze qualificazioni dei calabresi. PARI E PATTA invece fra Active e Arzignano: Salamone fa volare il Grifo, riacchiappato però da Lamedica a 14″ dal suono della sirena. Questo il riepilogo: SERIE A2 – PLAYOFF PRIMO TURNO – GARA UNICA Source