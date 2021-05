Il weekend dei playoff scudetto del campionato Under 19 scatta con gli acuti di Orange Futsal Asti e Sicurlube Regalbuto. Tre giorni dopo la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia, i piemontesi si ripetono sul campo del Lecco: il 6-3 del PalaRogeno nell’ultimo accoppiamento dei sedicesimi vale il pass per sfidare il Futsal Giorgione negli ottavi. Un turno già superato dai siciliani, che regolano 6-1 il Corinaldo e diventano i primi a qualificarsi per i quarti di finale. SEGUONO AGGIORNAMENTI E SERVIZIO COMPLETO UNDER 19 – PLAYOFF SCUDETTO Source