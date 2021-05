Lo scontro al vertice tra Mazara e Sancataldese ha lasciato degli strascichi pesanti per entrambe le contendenti.

L’attaccante nisseno Raul Torregrossa e l’altro mazarese Benedetto Pulizzi, salteranno l’ultimo turno di campionato in programma domenica, ed altri due negli scontri play off.

Di seguito le decisioni del Giudiuce Sportivo relativamente al turno infrasettimanale di mercoledì scorso 19 maggio:

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 31/ 5/2021

– ROMANO GIUSEPPE (CANICATTI)

Per contegno irriguardoso ed offensivo nei confronti di un A.A.

– INGARGIOLA SANDRO (MARSALA CALCIO A R.L.)

Per reiterato contegno irriguardoso nei confronti dell’arbitro.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

– PULIZZI BENEDETTO GIUSE (F.C. MAZARA CALCIO)

Per atto di violenza nei confronti di un avversario.

– TORREGROSSA RAUL (SANCATALDESE CALCIO)

Per atto di violenza nei confronti di un avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

– CARONIA VITTORIO (CANICATTI)

– SALVO GIUSEPPE (NISSA F.C.)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)

– FRICANO GIOVANNI (AKRAGAS 2018)

– DI MERCURIO DENNIS (CANICATTI)

– TOSTO SALVATORE (NISSA F.C.)

– AZZARA ANGELO (SANCATALDESE CALCIO)

– KOUAME DIBI WILFRIED (SANCATALDESE CALCIO)

– VELARDI FRANCESCO MIRKO (SANCATALDESE CALCIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

– INCATASCIATO SALVATORE (AKRAGAS 2018)

– LICATA ROSARIO (AKRAGAS 2018)

– CARDELLA GIOVANNI (C.U.S. PALERMO)

– RUSSO MAURO (C.U.S. PALERMO)

– MEO DARIO (MARSALA CALCIO A R.L.)

L’articolo Eccellenza A, Giudice Sportivo: Torregrossa e Pulizzi fermati per tre turni sembra essere il primo su AgrigentoSport.com.