Genoa, Ballardini punta all’ampio turnover per la sfida contro il Cagliari: ecco le probabili scelte del tecnico rossoblù

Per l’ultima giornata da disputare con la salvezza già in tasca, Davide Ballardini dovrebbe dare spazio contro il Cagliari ai calciatori che hanno giocato di meno. In porta ci dovrebbe infatti essere Paleari, difesa con Goldaniga nel terzetto di centrali completato da Zapata e Masiello.

Parzialmente modificate le corsie laterali con Zappacosta a destra e Caso a sinistra. A centrocampo possibile giovane con Melegoni, Rovella e Portanova mentre in attacco Pandev dovrebbe fare reparto con Shomurodov.

