È il momento delle rivendicazioni, dei distinguo, delle richieste di chiarimento, delle prese di distanza. A Palazzo De Nobili è insomma il momento del redde rationem, se mai si possa trovare traccia di razionalità nel lungo dipanare degli avvenimenti che come una lenta e lunga marea sono saliti di livello fino a tracimare nel dicembre 2019 con gli avvisi sui gettoni e sulla presenza nelle Commissioni consiliari per poi inondare di dubbi, risentimenti e strascichi velenosi tutta la politica catanzarese.

Il processo per Gettonopoli è alle fasi preliminari o, se si preferisce, l’inchiesta è alle sue battute finali. Siamo nella fase delle richieste del pubblico ministero al giudice per le indagini preliminari che deve decidere chi e come rinviare a giudizio. Il giudice ha già accolto la richiesta di archiviazione per quattro degli indagati: Demetrio Battaglia, Eugenio Riccio, Gianmichele Bosco e Nicola Fiorita. Deve determinarsi sulle altre posizioni su molte delle quali è in essere la richiesta di non punibilità per l’esigua rilevanza dei fatti e la remissione dei gettoni oggetto di indagine.

Sembrerebbe quindi che dal lato giudiziario le cose stiano andando verso una generale deflazione del gran pallone mediatico che ne ha determinato l’esplodere del caso a livello nazionale, non essendoci traccia precedente della totalità di un Consiglio comunale indagato per esser stato colto, a detta delle ipotesi accusatorie, con le mani nella marmellata.

La stessa cosa non può dirsi sul piano politico, agitato dai colpi di coda derivanti dalla giusta soddisfazione dei fuoriusciti dell’inchiesta, dal sentimento di frustrazione di altri che ancora non hanno raggiunto lo stesso sbocco pur rivendicandolo, dal ruminio di sottofondo di chi si trova invischiato nella vicenda “a sua insaputa”, per dirla con una locuzione che ha fatto pochi anni fa.

Tanto che è da registrare maretta, o meglio vero e proprio malcontento, tra molti consiglieri comunaliper le dichiarazioni rilasciate, anche al nostro giornale, dall’assessore all’Avvocatura Danilo Russo circa la costituzione di parte civile del Comune nel processo prossimo venturo, atto che l’assessore dà quasi per scontato se non automatico, sulla scorta di un atto di indirizzo approvato nel 2019 all’unanimità dal Consiglio. Il fatto è che Russo si è mosso senza avviare un preventivo confronto né con i colleghi di giunta, né con il Settore, nemmeno con i consiglieri del suo stesso gruppo di provenienza, Catanzaro da Vivere.

Russo è entrato nella giunta Abramo come primo dei non eletti nella lista capeggiata da Marco Polimeni.

Molti dei consiglieri indagati, e tra questi più di uno del gruppo di Catanzaro da Vivere, hanno provato fastidio – usiamo un eufemismo – all’uscita pubblica di Russo, non avendo apprezzato una dichiarazione così impegnativa, la costituzione di parte civile, richiamandosi tra l’altro a un atto di indirizzo che la stabiliva conseguenziale difronte a processi di mafia, tali comunque da ledere l’onore il prestigio e l’immagine del Comune. Nel pomeriggio addirittura era circolata insistente la voce che proprio dall’interno del gruppo di Catanzaro da Vivere fosse partito, scritto nero su bianco e indirizzato al leader cittadino Baldo Esposito, un proclama di sfiducia nei confronti dell’assessore all’Avvocatura. La cosa non è stata confermata, anzi non ce n’è traccia. Di sicuro rimane il malcontento di un nutrito gruppo di consiglieri, compreso alcuni di Catanzaro da Vivere, per una presa di posizione che sembra anticipatoria di un atto ancora da decidere.

Beninteso, anche tra i portatori di fastidio non si esclude che il Comune effettivamente decida di costituirsi, ma non in modo automatico e probabilmente non per tutte le posizioni, considerato che alcune appaiono oggettivamente più pesanti delle altre. E, tra l’altro, non senza una attenta valutazione dei passi da compiere, come per ultimo ha suggerito in conferenza stampa l’avvocato Antonio Lomonaco che ha difeso Eugenio Riccio davanti al gip che ne ha archiviato la posizione.

Da notare, per ultimo e non per importanza, l’intervento sul tema – che riportiamo in altra parte del giornale – da parte del consigliere del Gruppo Misto Jonny Corsi, subentrato da qualche mese in Consiglio e non indagato, che, nel plaudire alla costituzione di parte civile preannunciata dall’assessore Russo in Gettonopoli, chiede di “informare l’opinione pubblica e quindi la città se il comune di Catanzaro si è regolarmente costituito come parte civile in altri processi” e di “rispondere oggi, in anticipo sulla conclusione di altre attività di indagine della locale Procura come Farmabusiness, Basso Profilo e Corvo”.