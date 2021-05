Petre Marin, padre del calciatore del Cagliari Razvan, ha così parlato dell’avventura in Sardegna del proprio figlio

«Si parla tanto di diverse squadre interessate a Razvan. Sta bene, è riuscito a restare in Serie A con il Cagliari e si sente a proprio agio in Sardegna».

FUTURO – «Hanno una partita stasera, ma non penso che ci siano al momento problemi relativi a un suo possibile trasferimento. Il suo desiderio era davvero di arrivare in Italia, è riuscito a stabilirsi a Cagliari ed è un giocatore importante per la sua squadra. Sono orgoglioso che si sia adattato bene a un campionato come la Serie A, duro e molto difficile». Le parole di Marin senior a Pro TV.

