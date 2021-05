Ormai mancano poche ore all’ultima partita della stagione tra Cagliari e Genoa: Nainggolan ritrova Strootman in una sfida a colpi di mercato

Il Cagliari è pronto a ospitare il Genoa alla Sardegna Arena per l’ultima gara di campionato. Sfida sentita sopratutto per Radja Nainggolan che questa sera ritroverà il suo amico Kevin Strootman, con il quale ha instaurato un bellissimo rapporto durante la permanenza alla Roma.

Nel match di oggi, però, i due giocatori si sfideranno senza sapere qua sia il loro futuro, uniti da un ingaggio decisamente troppo alto per entrambi. La società di Giulini – come sottolinea la Gazzetta dello Sport – cercherà di offrire all’Inter tre milioni con l’aggiunta di qualche bonus, anche perché ai nerazzurri il Ninja non interessa più… e la cosa è reciproca.

RETROSCENA – Proprio il belga aveva cercato di convincere Strootman ad accettare l’offerta del Cagliari sino a fine a fine stagione. L’olandese, però, in uscita dal Marsiglia, aveva già dato la sua parola al club di Preziosi.

