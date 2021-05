Probabili formazioni Cagliari Genoa: le ultime sulle scelte di Semplici alla Sardegna Arena. Ecco chi gioca

Salvezza ormai conquistata, ma Leonardo Semplici vuole chiudere bene la stagione alla Sardegna Arena contro il Genoa. Ecco perché come contro il Milan in campo dovrebbe scendere la formazione migliori. Queste le probabili scelte del tecnico rossoblù per l’ultima partita del campionato 2020/21.

Cagliari (3-4-1-2): Cragno; Ceppitelli, Godin, Carboni; Nandez, Marin, Deiola, Lykogiannis: Nainggolan; Joao Pedro, Pavoletti

