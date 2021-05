Per la prima serata in tv, domenica 23 maggio Sky trasmetterà la partita di calcio fra Atalanta e Milan, valida per l’ultima giornata del campionato di Serie A. Il match sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 256 satellite).

Su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Per amore del mio popolo”. Verranno proposti due episodi: nel primo, don Giuseppe Diana, per tutti Don Peppe, è un sacerdote di Casal di Principe, città dove, da anni, è in atto una sanguinosa faida criminale tra due clan della camorra. Per non vedere i giovani del paese diventare carne da macello per i clan, il prete decide di rompere il muro di omertà e cercare di attirare verso la sua parrocchia quante più persone possibili.

Nel secondo, il documento letto nelle Parrocchie di Casal di Principe suscita un grande clamore e lo stesso Vescovo appoggia, con la dovuta discrezione, l’iniziativa di Don Peppe Diana. I due clan camorristi, dopo essersi combattuti, cercano di stabilire una tregua per spartire appalti e affari, primo fra tutti quello dei rifiuti.

Su RaiDue alle 21.05 verrà trasmessa la partita di calcio tra Cittadella e Venezia, valida per la finale di andata dei Play off.

Su RaiTre alle 20 ci sarà “Che tempo che fa“, condotto da Fabio Fazio, mentre su La7 alle 20.35 “Non è L’Arena“, condotto da Massimo Giletti.

Su Canale5 alle 21.10 l’appuntamento è con “Avanti un altro… pure di sera!”, condotto da Paolo Bonolis.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.25 c’è “Hachiko – Il tuo migliore amico”; su Italia1 alle 21.20 “Shazam!”; su Rai4 alle 21.20 “Standoff – Punto morto”; su La5 alle 21.05 “Cuori in volo” e su Iris alle 20.55 il film “Codice Magnum”.

Su Rai5 alle 21.15 verrà proposto il documentario “Di là dal fiume e tra gli alberi – Animals with cameras”. Uno sguardo inedito sulla vita dei ghepardi in Namibia. A seguire, “Muntanar. L’Appennino reggiano” di Lucrezia Lo Bianco, un viaggio nel territorio tosco emiliano dominato dalla Roccia di Bismantova, un enorme monolite di arenaria.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Grey’s anatomy”; su Mediaset Extra alle 21.10 “Le Iene presentano: com’è morto Marco Pantani?”; e su Italia2 alle 21.10 “Young Sheldon”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.