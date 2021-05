Irpiniatimes.it

La Scandone vuole gara5, per farlo deve vincere stasera. La Viola Reggio Calabria invece, vuole dal canto suo, chiudere la questione salvezza.

Due minuti e mezzo senza canestri, la partita è nervosa. Sousa e Gobbato aprono finalmente le ostilità, 2-2. Avellino prova a scuotersi con Marra e col solito Sousa, la Viola tiene il ritmo con Gobbato e Sebrek, 6-6. Il primo quarto inizia a farsi esaltante, la Scandone cerca di prendere quota con Marra, Costa e Monina, gli ospiti reggono l’urto con Mascherpa ma vengono distanziati dai tiri liberi di capitan Riccio (15-10). Gli ultimi spunti sono griffati da Monina e Fall, si va al primo riposo sul 17-14.

Il secondo periodo si apre con Riccio, 5 punti di fila per il capitano dei lupi, risponde per gli ospiti Genovese (22-19 ) al 13′. Sousa spara la tripla del più sei irpino, Reggio Calabria però, si rialza e ritorna in gara grazie al duo Sebrek-Roveda (27-25). La Scandone si risveglia con Sousa e Costa, poi Marra piazza il break di 6-0, è 33-25 per il roster biancoverde. Fall e Gobbato, però, ridanno coraggio alla Viola, la risposta di Avellino è nella schiacciata di Ani, 35-29. Nel finale arriva l’1/2 dai liberi Mascherpa che fissa il punteggio sul 40-31 all’intervallo lungo.

Marra sigla il più undici per Avellino (44-31) al 21′ la Viola risponde con Genovese e Barrile, 42-35. La Scandone, dopo il canestro di Monina, si blocca improvvisamente e, Reggio ricuce lo svantaggio grazie a Genovese e Barrile (44-39) al 25’.Fall e Barrile piazzano i colpi dello 0-9 di parziale, è pari 44-44, time out Avellino. Dopo il minuto di sospensione, riparte la Scandone con la tripla di Ani, Barrile e Sebrek firmano il primo vantaggio ospite (47-48) al 29′. Mascherpa prova a far scappare gli ospiti con i punti che chiudono il terzo quarto sul 47-50.

Trapani riporta in parità i roster, 50-50, poi Mazzarese, dopo il canestro di Mascherpa, sigla il nuovo sorpasso avellinese, 53-52. La Viola accusa il colpo,Trapani e Sousa piazzano i colpi del 57-52. Reggio Calabria perde la testa e Gobbato becca un tecnico per proteste, Riccio però spreca il libero ma sulla rimessa Sousa firma il più sette e il brek aperto di 8-0. Barrile e Fall riportano la Viola sotto in un amen (61-60). Sousa becca un tecnico lamentando un fallo al tiro e Mascherpa fa pari dalla lunetta. Il nuovo vantaggio di Avellino è firmato da Mazzarese e Marra, 64-61. Reggio si rifà sotto con Fall, ma la tripla di Marra fa scappare Avellino ad un minuto dal termine. È ancora Fall a tenere in vita i calabresi, 67-65. Marra fallisce la tripla del successo, Mascherpa perde il possesso ma Fall a pochi secondi dal termine riesce a segnare il canestro del pari. È 67-67. Si va ai supplementari.

La bomba di Gobbato porta avanti la Viola, Costa e Sousa segnano quelle del sorpasso, 73-70. Fall tiene ancora in corsa la Viola, Ani segna dalla lunetta, 75-72. Mascherpa pareggia ancora con un tiro da tre. Genovese non lo imita e sbaglia la tripla del sorpasso, Riccio fa un punto dalla lunetta, Genovese, a cinque secondi dalla fine, infila la tripla del sorpasso ospite Reggio vede la salvezza. Sulla sirena, però, avviene il miracolo di Riccio, è 79-78. La Scandone va a Reggio Calabria per giocarsi la permanenza in B.

L’articolo Basket, emozioni al Del Mauro, si va a gara5. Riccio all’ultimo secondo regala il successo ai lupi proviene da irpiniatimes.