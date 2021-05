I quotidiani sportivi bocciano la prestazione del Cagliari nella partita di ieri contro il Genoa: rossoblù sottotono nell’ultima di campionato

I quotidiani sportivi di oggi bocciano la prestazione del Cagliari di ieri sera contro il Genoa. I rossoblù non hanno concluso il campionato come speravano e in molti, secondo i quotidiani sportivi di oggi, non hanno meritato la sufficienza. Di seguito i voti.

LA GAZZETTA DELLO SPORT – Cragno 6, Rugani 5.5, Carboni 5.5, Klavan 5.5, Nandez 6, Zappa 6, Marin 5.5, Deiola 6, Nainggolan s.v., Duncan 5, Pereiro 5.5, Lykogiannis 5.5, Cerri 6, Simeone 6. All Semplici 6

