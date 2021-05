In estate il Cagliari riabbraccerà il centrocampista uruguaiano Christian Oliva che da gennaio è passato in prestito al Valencia.

Come riporta direttamente la società spagnola il Valencia non eserciterà il diritto di riscatto per Oliva che tornerà a tutti gli effetti un giocatore del Cagliari. I rossoblù valuteranno in estate se tenere o cedere il giocatore.

@fferreiraferro, Cutrone and C. Oliva, thank you for your commitment during your stage as Valencianistas#JuntsAnemAMUNT #PeopleVCF pic.twitter.com/urgMGQMs6w

— Valencia CF (@valenciacf_en) May 22, 2021