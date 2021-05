Il nome di Luigi Di Biagio è stato accostato in questi giorni alla panchina del Cagliari ma l’allenatore romano cambia direzione

La riconferma di Leonardo Semplici come allenatore del Cagliari per la prossima stagione non è ancora arrivata e le ipotesi su quale tecnico possa appropriarsi della panchina rossoblù sono tante. Tra i vari nomi, fino a qualche giorno fa, spiccava quello di Luigi Di Biagio. Ora, però, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, l’ex centrocampista romano sembrerebbe essere diretto verso altri orizzonti. È infatti previsto in settimana un incontro con il Brescia di Massimo Cellino.

L’articolo Di Biagio cambia direzione: ora è in corsa per il Brescia proviene da Cagliari News 24.