Conferenza internazionale: Azioni coordinate per la coesistenza tra uomo e lupo sulle Alpi. Giovedì 27 maggio 2021 dalle 9.00 alle 17.00

Sarà interamente online, su Zoom e in streaming, la prima conferenza tematica del progetto LIFE WolfAlps EU: il prossimo 27 maggio sarà una giornata ricca di interventi, a cura del team internazionale che collabora nel progetto con l’obiettivo di favorire la coesistenza tra umani e lupi.

Un’occasione per fare il punto sulla popolazione alpina di lupo e per comunicare lo stato di avanzamento delle azioni del progetto internazionale LIFE WolfAlps EU, che riunisce 20 partners, tra i quali c’è anche il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, di 4 Paesi alpini: Italia, Francia, Austria e Slovenia.

La mattinata sarà dedicata alla situazione del lupo nei Paesi dell’arco alpino, con un focus su problemi, soluzioni e attività portate avanti nell’ambito di LIFE WolfAlps EU. Ma sarà anche l’occasione per parlare dello stato di conservazione e gestione del lupo a livello europeo, grazie ai contributi di Marco Cipriani e Marco Notaro della Direzione Generale Ambiente dell’Unione Europea e di Angelo Salsi, a capo dell’ufficio EASME per i progetti finanziati dal programma Life, e a una tavola rotonda moderata da Luigi Boitani, presidente della Large Carnivore Initiative for Europe, in cui si discuterà dei piani di gestione dei grandi carnivori in Europa, facendo il punto sulla situazione attuale ma con uno sguardo al futuro.

Il pomeriggio sarà invece dedicato a un approfondimento sulle azioni portate avanti dal team di progetto su scala internazionale: dalla prevenzione dei danni alle attività produttive attraverso la formazione di squadre di intervento che affiancano gli allevatori, alle attività per coinvolgere i portatori di interesse e dialogare con loro per trovare soluzioni condivise per la coesistenza. Si illustreranno le attività di monitoraggio della popolazione alpina di lupo e di contrasto al bracconaggio con il ruolo dei nuclei cinofili antiveleno per la prevenzione. Non mancheranno interventi sulle attività di comunicazione e di educazione ambientale a tema lupo e coesistenza.

L’evento si terrà. su Zoom con traduzione in simultanea disponibile in 4 lingue (italiano, inglese, francese e tedesco), e sarà trasmessa in streaming su Facebook e YouTube.

La partecipazione è gratuita, ma per partecipare è necessario registrarsi collegandosi alla pagina web: www.lifewolfalps.eu/conference sulla quale è pubblicato il programma completo della conferenza.

Per ulteriori informazioni contattare: lwaconference@eurac.edu

