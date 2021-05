Incidente stradale in via Potenza ad Atella la notte scorsa intorno alla mezzanotte. Un’automobile alfa romeo con a bordo due ragazzi si è ribaltata per cause ancora da accertare.

Sul posto personale del 118 per le prime cure. I giovani sono stati trasportati all’ospedale san Carlo per ulteriori accertamenti. S

Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza il veicolo coinvolto per evitare l’insorgere di incendi. I caschi rossi sono intervenuti cin un’autopompa e un fuori strada per un totale di 5 unità. Intervenuti anche i Carabinieri e il soccorso stradale.