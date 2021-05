L’esecuzione nel cortile dello stabilimento Lancia il 3 maggio 1945. Lo studente delle Iti aveva 19 anni. Ucciso con un colpo in testa dai tedeschi sotto gli occhi di Carolina, sua amica e coetanea, che non si riprese più dallo shock. Antifascista, faceva parte dei Gap e presidiava le fabbriche per evitare furti e sabotaggi da parte degli sbandati delle Wehrmacht