Si chiude un altro weekend dal tempo incerto: vediamo se migliorerà con il bollettino del Centro Meteo Lombardo curato da Francesco Sudati.

ANALISI GENERALE

Prosegue il flusso di correnti di origine atlantica che favorisce variabilità e il passaggio di alcuni sistemi nuvolosi, il più intenso dei quali previsto per la giornata di lunedì.

Domenica 23 maggio 2021

Tempo Previsto: Fino al mattino presto nuvoloso o molto nuvoloso su tutta la regione con precipitazioni sparse, localmente a carattere di rovescio, confinate ad Alpi e Prealpi. Nel corso della mattinata cessazione dei fenomeni e ampie schiarite a partire dalle zone di pianura, in successiva estensione anche alle zone alpine nel corso della giornata. Molto bassa la possibilità di locali rovesci nel corso del pomeriggio sulle zone montuose; assenza di fenomeni in pianura.

Temperature: Massime in lieve aumento e comprese tra 23/25 °C; Minime stazionarie intorno a 12/14 °C.

Lunedì 24 maggio 2021

Tempo Previsto: Rapido aumento della nuvolosità nel corso della nottata e prime piogge sparse a partire dalle zone occidentali, in rapida estensione a tutta la regione nel corso della mattinata, con la tendenza a divenire diffuse e moderate. Locali rovesci e quota neve sulle Alpi oltre 2200/2400 m. Nel corso del pomeriggio miglioramento a partire dalle zone di pianura occidentale, in estensione in serata a gran parte della pianura e dei settori montuosi occidentali.

Temperature: Massime in lieve calo intorno a 20/22 °C; Minime stazionarie intorno a 12/14 °C.

Martedì 25 maggio 2021

Tempo Previsto: Ulteriore miglioramento nel corso della notte, ad esclusione dei settori montuosi orientali ove insisteranno residue precipitazioni a carattere sparso fino alle prime ore del mattino. Giornata nel complesso soleggiata ovunque con bassa probabilità di eventuali locali e brevi rovesci pomeridiani confinati ad Alpi e Prealpi.

Temperature: Massime in rialzo; Minime in lieve calo.