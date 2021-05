A Ponte San Pietro iniziano ad accendersi i motori della campagna elettorale dalla quale il prossimo autunno uscirà il nome del sindaco che amministrerà il paese nel quinquennio 2021-2026.

A scoprire per prima le carte è parte (due gruppi su tre) dell’attuale minoranza in consiglio comunale: la lista “Tu per Ponte al Futuro”, nata dalla fusione di “Tu per Ponte” e “Ponte al Futuro”, ha infatti annunciato che il proprio candidato alla contesa per la fascia tricolore sarà Michele Facheris.

È il punto d’arrivo di un fronte comune nato in seno ai banchi dell’opposizione a novembre dello scorso anno, quando i due gruppi avevano deciso di unire le forze per provare a scardinare “il trono” della Lega a Ponte San Pietro.

Facheris, indicato come candidato dall’assemblea organizzata dal coordinamento della lista Tu per Ponte al Futuro, ha accolto con entusiasmo l’incarico: “Per me un grande onore guidare questa Lista Unica nata da diverse sensibilità dell’area progressista presenti a Ponte San Pietro. Nell’affrontare la nuova sfida mi impegnerò con lo stesso senso di responsabilità che ha contraddistinto la mia attività di Consigliere Comunale. È stata l’esperienza consiliare, condivisa con i compagni di avventura Jacopo Masper, Rosalba Cattaneo e Mirvjen Bedini, a permetterci di avviare il percorso che ci ha portato a costituirci in un’unica lista, come peraltro più volte richiesto dai nostri elettori”.

Nel corso degli ultimi mesi con l’aiuto dei sostenitori e degli attivisti delle liste “Tu per Ponte” e “Ponte al Futuro”, coadiuvati dal circolo Pd di Ponte San Pietro e da tutto il direttivo, il nuovo gruppo ha elaborato le linee guida di un programma comune: “Il lavoro non è affatto terminato, e proseguirà nei prossimi mesi grazie all’apporto di tutti coloro i quali vorranno unirsi a noi per confrontarsi con le difficili dinamiche che caratterizzano la gestione di un Comune. La buona Amministrazione è infatti il frutto di un lavoro di squadra; quella squadra che, ancorché destinata ad aumentare nel numero dei suoi componenti, ha deciso di porre al centro del mandato amministrativo l’Uomo e le sue fragilità”.

Tra i punti chiave di quello che sarà il programma elettorale ci saranno la ricerca di un nuovo senso di comunità, l’apertura del Comune come spazio di ascolto, aiuto e sostegno a chi ne avrà bisogno.

“Non sarà l’esigenza di costruire nuove infrastrutture a dettare l’Agenda politica – continua Faceheris -, ma ciò che le stesse restituiranno all’Uomo in termini di vivibilità: la salute, la scuola, il lavoro, l’ambiente, lo sport, la cultura, i trasporti, rappresentano differenti ambiti di intervento declinati tutti nella logica della sostenibilità, vero baluardo su cui costruire una nuova politica amministrativa”.

Poi subito una bordata agli avversari: “Ma prima di fare tutto ciò dobbiamo vincere le elezioni, dobbiamo battere il candidato che l’uscente Amministrazione vorrà mettere in campo, e che tanti danni ha fatto alla nostra collettività. E lo faremo anche con l’aiuto dei nostri giovani, vera forza propulsiva della società. A loro dobbiamo delle scuse: il ritardo delle nostre scelte. Oggi meritano che tutti noi restituiamo a loro un pezzo di futuro che gli abbiamo sottratto. Michele, Valeria, Marco, Paola, Andrei, Francesca, Dennis… se ciò non dovesse accadere, chiedetecene conto”.

A breve anche l’attuale amministrazione renderà noto il proprio candidato, così come la coalizione che lo sosterrà: nel 2016 Marzio Zirafa, sostenuto dal centrodestra unito, conquistò la fascia tricolore con 1.808 voti, pari al 36,08% delle preferenze, contro il 24,79% di Tu per Ponte, il 17,7% di Ponte al Futuro, il 12,91% della lista dell’ex sindaco Valerio Baraldi e l’8,50% di Rinnova Ponte.