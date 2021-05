Sono stati resi noti i nomi dei deceduti per l’incidente sulla funivia Stresa – Mottarone. La tragedia della funivia ha distrutto quattro famiglie, due residenti in Lombardia, una in Emilia Romagna e una in Calabria. I cinque morti della famiglia di Pavia erano di origini israeliane. La lista dei deceduti ad ora disponibile: – Biran … Leggi tutto L’articolo Resi noti i…Per il contenuto completo visitate il sito www.quotidianopiemontese.it