“Mi stupisco della proposta del Pd di Bergamo di esentare i locali pubblici dalla tassa di occupazione del suolo (Cosap) fino al 31 dicembre 2021″ dichiara Alberto Ribolla, Deputato e Consigliere della Lega.

“L’esenzione della tassa di occupazione del suolo pubblico – continua Ribolla – è già prevista da una norma di legge approvata definitivamente giorni fa alla Camera dei Deputati (Art 30 comma 1 DL SOSTEGNI, in allegato) che proroga, su richiesta peraltro della Lega, la gratuità della concessione del suolo pubblico per ristoranti e bar.

Oltre all’esenzione della Cosap, il Governo, su forte impulso della Lega, ha inserito nel DL Sostegni bis, appena approvato dal Consiglio dei Ministri, un ulteriore fondo di 600 milioni per ridurre la Tari per gli esercizi che sono rimasti chiusi durante questi ultimi mesi, lasciando anche ai Comuni la facoltà di incrementare questo fondo (utilizzando gli avanzi del fondo dello scorso anno e risorse proprie) e le modalità di fruizione. Proprio la proposta che avevo fatto lo scorso mese e che abbiamo contribuito a far inserire nel Sostegni bis”.

“Su questo tema, peraltro, verrà discusso proprio lunedì in Consiglio Comunale un ordine del giorno (presentato il 2 aprile scorso) che chiede al Comune di utilizzare tutte le risorse disponibili, oltre a quelle statali, per ridurre la tariffa dei rifiuti alle attività colpite dalla pandemia.

Al Pd – conclude Ribolla – lasciamo la propaganda, alla Lega e ai commercianti interessano i fatti concreti”.