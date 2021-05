La Seap Dalli Cardillo Aragona centra la qualificazione al secondo turno dei play off per la promozione in serie A2.

Al PalaNicosia di Agrigento, la formazione di coach Massimo Dagioni supera, con lo stesso punteggio del match di andata, la Zero5 Deco Domus Bari.

Questi i parziali: 25-16, 19-25, 25-19, 25-23.

SEAP DALLI CARDILLO ARAGONA: Caracuta 1, Stival 12, Murri n. e., Cappelli 14, Vittorio (L), Moneta 18, Micheletto 7, Baruffi n.e., Ruffa 0, Dell’Amico n. e., Silotto 4, Borelli 11. All.: Massimo Dagioni

ZERO5 DECO DOMUS BA: Seggiotti 0, Vinciguerra 13, Labianca 11, Mauriello 9, Civardi 12, Alikaj 12, Modena (L), Laneve 2, Recchia 0., Giannini n.e. All.: Massimiliano Ciliberti

Arbitri: 1° Vincenzo Emma di Pietraperzia (EN), 2° Paolo Notarstefano di Sommatino (CL)

