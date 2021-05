La Juventus fa il suo dovere contro il Bologna e viene premiata con la qualificazione alla Champions League. Al Dall'Ara i bianconeri giocano una delle migliori gare della stagione, chiudendola ampiamente già nel primo tempo, con le reti di Chiesa, Morata e Rabiot e arrotondando il punteggio ancora con lo spagnolo in avvio di ripresa. A quel punto non rimane che aspettare notizie dagli altri campi. E quelle che arrivano da Napoli, dove gli azzurri pareggiano con il Verona, valgono il quarto posto. Pirlo lascia Ronaldo in panchina, iniziando con Dybala e Morata davanti, Danilo in mezzo al campo al fianco di Rabiot e Chiesa e Kulusevsky sulle fasce e sono questi i protagonisti dei tre gol infilati dai bianconeri in 45 minuti. Il primo nasce dal lungo lancio di Danilo per Morata,… Source