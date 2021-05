E' proseguita la preparazione del Sassuolo Calcio in vista dell’ultimo match stagionale contro la Lazio. Nel pomeriggio di i neroverdi si sono allenati sul campo del Mapei Football Center dove hanno svolto riscaldamento, esercitazioni tattiche e partitella a campo ridotto. Lavoro differenziato per Francesco Magnanelli e Giacomo Raspadori. In mattina la squadra sosterrà la seduta di rifinitura, al termine della quale sarà diramata la lista dei convocati per il match contro la Lazio. Source