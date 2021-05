Valentina Caruso: «Il Cagliari ha incontrato Juric». Le dichiarazioni della giornalista di Sky Sport e dell’Unione Sarda

Valentina Caruso, giornalista de L’Unione Sarda e di Sky Sport, ha parlato ai microfoni di Radiolina dopo ill Genoa sulla questione allenatore.

«Da quanto si apprende in settimana c’è stato un incontro con Juric. Allo stesso tempo c’è una riflessione sulla possibile conferma di Semplici. Capozucca conosce bene il tecnico del Verona, quindi magari avrà fatto un ragionamento per portarlo a Cagliari. Ha senso confermare un tecnico solo per premiarlo per il campionato precedente? Ha sicuramente un senso per mantenere gli equilibri della squadra, che all’interno dello spogliatoi sono delicatissimi. Per quanto fatto sicuramente si meriterebbe una riconferma»

