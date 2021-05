Gran finale dall’Ahoy Arena di Rotterdam dell’edizione 2021 dell’Eurovision Song Contest. I Maneskin vincono la competizione europea con la loro “Zitti e buoni” la canzone con la quale avevano già vinto al Festival di Sanremo. Hanno ricevuto 524 voti. Al secondo posto Francia e poi Svizzera.

La band romana era tra i favoriti ed aveva già portato a casa il premio per il miglior testo. Il loro brano è anche il più scaricato della manifestazione.

“Rock’n’roll never die”. Il rock and roll non morirà mai. Così Damiano, il frontman dei Maneskin, ha commentato a caldo la vittoria.

Nell’esibizione finale, con il trofeo in mano, la band ha cantato nuovamente il brano, stavolta senza censurare le parolacce che erano state tolte come richiesto dal regolamento.

Il loro brano ha sbancato Rotterdam, conquistando il successo grazie al televoto, mentre la giuria di qualità li aveva piazzati al quarto posto dopo Svizzera, Francia e Malta.

È la terza volta che l’Italia vince l’Eurovision, la prima fu con Gigliola Cinquetti, quindi con Toto Cutugno e adesso con la band romana che dall’essere composta da artisti di strada è diventata una realtà europea.

E da regolamento, il prossimo anno toccherà all’Italia organizzare l’Eurovision Song Contest.

Nel mirino dei social finisce Damiano, accusato di aver sniffato cocaina durante la diretta tv (in un video lo si vede abbassarsi sul tavolino) e in molti chiedono la squalifica dell’Italia. Ma il cantante non ci sta e nella conferenza stampa della notte rimanda al mittente ogni accusa: “Io non uso droghe. Non dite una cosa del genere. Niente cocaina”.

E poi: “Voglio abbracciare chiunque, giornalisti, delegazione, è stato fantastico. Grazie a tutti davvero“. Stappa lo spumante. E se lo beve. “Eravamo così pieni di ansia, non so come spiegare le emozioni. Siamo così felici. Vogliamo dedicare la vittoria a tutti i fan, le famiglie, tutte le persone che ci hanno supportato”.