Robert Acquafresca, ex attaccante del Cagliari, ha espresso la sua opinione in merito alla salvezza del Cagliari e all’operato di Semplici sulla panchina rossoblù

Intervistato dal quotidiano L’Unione Sarda, Robert Acquafresca, ex attaccante del Cagliari, ha espresso la sua opinione su quale sarà il futuro rossoblù, riferendosi soprattutto alla questione allenatore. L’ex calciatore torinese non ha dubbi: «Semplici ha toccato i tasti giusti oltre a essere stato molto bravo a gestire le situazioni e i giocatori nel migliore dei modi. Proprio per questo sarebbe giusto dargli continuità con il Cagliari»

