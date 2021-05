Sono i fiori di zucchina il prodotto della settimana al mercato ortofrutticolo bergamasco. Si possono trovare freschissimi, raccolti alle prime ore dell’alba dai produttori locali e offerti direttamente ai fruttivendoli o ai negozi di vicinato, che sono in grado di proporre merce non solo a km zero ma anche a tempo zero.

Rappresentano, dunque, un’occasione per la propria spesa: da questo momento in poi, per qualche settimana, si potrà cogliere appieno la freschezza di queste sfiziosità.

Le quotazioni sono standardizzate e canoniche, non hanno particolari oscillazioni verso l’alto e verso il basso.

Ricchi di proprietà per la salute e il benessere dell’organismo, contengono vitamine (A, B1, B2, B3, B9 e C) e sali minerali (ferro, magnesio e potassio), ma non mancano di calcio e fosforo. Secondo alcune ricerche, infine, aiuterebbero il sistema immunitario alimentando la formazione dei globuli bianchi, stimolerebbero gli enzimi anticancerogeni, contribuirebbero a proteggerci da alcuni problemi della vista come la cataratta e a evitare l’ossidazione del colesterolo.

In cucina sono un ingrediente versatile in grado di rendere gradevole e colorato ogni piatto. Nella tradizione italiana sono sempre stati associati a preparazioni molto golose: fritti, pastellati o cotti al forno, ma sono ottimi anche abbinati alla pastasciutta, farciti con formaggio e prosciutto o in versione vegetariana con le verdure.

Una delle operazioni più importanti quando si preparano i fiori di zucchina è la pulizia: sono molto delicati e basta poco per rovinarli. Pulirli è semplice: bisogna aprirli con delicatezza, eliminare il pistillo, togliere la parte dello stelo, lavarli con acqua fredda e poi lasciarli asciugare.

Dando uno sguardo più in generale al mercato ortofrutticolo, cresce in maniera significativa la disponibilità di albicocche. Oltre al raccolto estero, con origine soprattutto spagnola, si può trovare merce proveniente dalle regioni italiane meridionali, in modo particolare da Puglia, Campania, Sicilia e Basilicata.

Nella massa la qualità è in evidente miglioramento e i prezzi sono tendenzialmente in diminuzione specialmente quelli delle varietà che si stanno offrendo da più tempo: quelle nuove costano sempre di più rispetto alle precedenti.

Aumenta anche la presenza di ciliegie: oltre alla merce spagnola è reperibile quella italiana con origine pugliese e veronese ma anche qualche piccola partita modenese di Vignola. Stiamo ancora parlando di varietà precoci, contraddistinte da una consistenza della polpa inferiore alle aspettative del consumatore: probabilmente da settimana prossima cominceranno ad arrivare le prime ciliegie con la giusta croccantezza della polpa.

Volge al termine la campagna commerciale della fragola Candonga, specialità della Basilicata. Il prodotto inizia a manifestare una scarsa tenuta da un lato per il lungo periodo di raccolta e dall’altro per l’innalzamento delle temperature. Sta emergendo, intanto, la disponibilità di altri areali produttivi come Emilia Romagna, Veneto, Piemonte e Lombardia.

Per quanto riguarda i kiwi, ci troviamo in un momento di avvicendamento tra l’ultimo raccolto italiano e il primo neozelandese, mentre per le pesche e le nettarine un ruolo da protagonista spetta alla Spagna con prezzi in graduale diminuzione e una pezzatura media in aumento.

È ancora valida l’offerta dei meloni siciliani ai quali si affiancano quelli mantovani di maggior pregio. Siamo ancora in una situazione di stallo, invece, per le angurie: i consumi non decollano anche perchè in termini assoluti di qualità la referenza è ancora al di sotto delle aspettative.

Passando al comparto orticolo, spicca la presenza del basilico con origine locale, che inizia a essere disponibile in quantitativi sempre più importanti e freschissimo.

Risulta ancora particolarmente vantaggioso il rapporto qualità-prezzo degli asparagi. Gli areali produttivi principali sono quelli del centro e del nord Italia.

Sono stabili i fagiolini italiani che si attestano entro valori in diminuzione mentre la qualità rimane di primo livello. Crolla il valore di mercato dei peperoni olandesi e questo determina ribassi anche per le altre referenze.

Per concludere, calano le quotazioni del pomodoro a grappolo olandese, mentre sono stabili zucchine, melanzane e cavolfiori.

LA RICETTA DELLA SETTIMANA

Focaccia allo stracchino con fiori di zucca e acciughe

a cura di Sale&Pepe

Ingredienti

180 grammi semola

400 grammi stracchino

10 acciughe o alici sott’olio

180 grammi farina

12 zucca fiori

q.b. olio di oliva extravergine

q.b. sale

Procedimento

1) Impasta la farina 00 e quella di semola con 4 cucchiai d’olio, 1,8 dl d’acqua e un cucchiaino di sale, finché otterrai un panetto compatto ed elastico. A questo punto, avvolgi nella pellicola e fai riposare per 15-20 minuti. Nel frattempo lava delicatamente i fiori di zucca (oppure passali solo con un panno umido), tagliali a metà e privali di gambi e pistilli.

2) Ungi con un po’ d’olio una teglia forno rotonda. Quando il panetto è lievitato, dividilo in 2 parti, una un po’ più grande dell’altra. Stendi il panetto più grande e disponi la pasta nella teglia oliata, lasciando fuoriuscire i bordi.

3) Distribuisci sulla base della focaccia lo stracchino a pezzetti, i fiori di zucca e le acciughe sgocciolate. Stendi il secondo panetto di pasta e disponi il disco sulla farcitura, così da chiudere la focaccia. Ripiega i bordi e sigilla. Bucherella la superficie con una forchetta o uno stecchino e cuoci per 20-25 minuti in forno preriscaldato a 230°. Quando diventa dorata, la focaccia con stracchino, zucca e acciughe è pronta: servila tiepida.

Dritte e suggerimenti

Per un tocco di gusto in più, puoi personalizzare la ricetta della focaccia stracchino e acciughecon fiori di zucca aggiungendo dei pomodori secchi, che si sposano molto bene con gli altri ingredienti presenti nella farcitura. Inoltre, prima di infornare puoi cospargere la superficie dellafocaccia stracchino, zucca e acciughe con una manciata di semi di lino.