Le previsioni del meteo a cura di Maurizio Sabatino del Centro meteo Lombardia.

Correnti di origine atlantica faranno affluire, sulla nostra regione, aria caldo-umida responsabile del diffuso maltempo odierno. Da martedì, graduale rialzo pressorio e tempo stabile, ad esclusione dei rilievi alpini e prealpini, che risentiranno della presenza in quota di deboli impulsi freddi.

Lunedì 24 maggio 2021



Tempo Previsto: Giornata di diffuso maltempo. Al mattino cieli da molto nuvolosi a coperti con precipitazioni che ad iniziare dai settori occidentali, si estenderanno a tutta la regione. Precipitazioni moderate con locali rovesci, sui settori orientali della regione. Locali rovesci e quota neve sulle Alpi oltre 2200/2400 m. Dal tardo pomeriggio graduale miglioramento a partire dalle zone di pianura occidentale, in estensione in serata, a gran parte della pianura e dei settori montuosi occidentali. Permane nuvolosità irregolare sui settori alpini orientali associata a locali deboli precipitazioni, in lenta attenuazione nel corso della notte la notte.

Temperature: Massime in lieve calo intorno a 15/17 °C;

Minime stazionarie intorno a 12/14 °C.

Venti: In pianura da deboli a moderati orientali;

In quota moderati meridionali.

Martedì 25 maggio 2021

Tempo Previsto: Giornata all’insegna di cieli sereni su gran parte della regione. Al mattino qualche nube lungo la fascia centro occidentale della regione, in rapido dissolvimento, e nuvolosità cumuliforme lungo la fascia alpina e prealpina, dove non si escludono locali precipitazioni durante le ore centrali della giornata, più probabili su Orobie e Adamello.

Temperature: Massime in rialzo e comprese tra 22/25 °C.

Minime in lieve calo e comprese tra 10/12 °C.

Venti: In pianura deboli occidentali tendenti a rinforzare da metà giornata e ad attenuarsi dalla serata;

In quota moderati occidentali.

Mercoledì 26 maggio 2021

Tempo Previsto: Al mattino poche nubi. Nel corso della prima parte della giornata nuvolosità variabile per passaggi di nubi medie e alte velature. Nubi cumuliformi sui rilievi alpini, prealpini e dell’oltrepo pavese, ove non si escludono deboli e sporadiche precipitazioni. Nuvolosità in dissolvimento dal tardo pomeriggio.

Temperature: Massime stazionarie o in lieve rialzo e comprese tra 23/25 °C.

Minime in lieve aumento e comprese tra 11/13 °C.

Venti: In pianura deboli orientali tendenti a divenire variabili;

In quota deboli occidentali.