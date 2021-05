Un altro deciso calo dei contagi Covid si è registrato in Puglia nella settimana conclusa ieri: i nuovi casi sono diminuiti del 34%, in media sono stati registrati 344 positivi al giorno. Si tratta del numero più basso nel 2021, un trend confermato dal bollettino quotidiano della Regione Puglia.

Sul fronte della campagna vaccinale, sono poco più di 90mila le dosi di siero anti Covid a disposizione in Puglia. Sono soltanto 5mila quelle di AstraZeneca (dato aggiornato a questa mattina) e sono circa 350mila i richiami da effettuare con questo vaccino, tra personale scolastico, forze dell’ordine e over 60. In giacenza, inoltre, ci sono circa 55mila dosi Pfizer, 12mila J&J e 21mila Moderna.

