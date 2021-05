Continua l’inchiesta della Procura di Verbania, condotta dalla procuratrice Olimpia Bossi e dal sostituto Laura Carrera, che dovrà chiarire cosa sia accaduto alla funivia Stresa Mottarone. L’inchiesta deve chiarire come mai si sia rotto il cavo e come mai non sia scattato il freno di emergenza che avrebbe dovuto bloccare la cabina che è discesa … Leggi tutto L’articolo Disastro della…Per il contenuto completo visitate il sito www.quotidianopiemontese.it