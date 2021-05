Irpiniatimes.it

Di seguito, riportiamo le dichiarazioni del sindaco di Avellino, Gianluca Festa, rilasciate nel corso della consueta diretta Facebook del lunedì sera.

”La campagna vaccinale in città non sta proseguendo come vorrei, come mi aspettavo.

Si stanno accumulando troppi ritardi. È assurdo che in città siamo fermi al 20% di popolazione vaccinata. Ancora non abbiamo completato gli over 60 o anche gli over 70”.

Sul progetto dogana: “Fuksas si è dimostrato una persona straordinaria, molto umile, purtroppo ha rinunciato all’incarico, inviandomi questa lettera: Ho letto di polemiche quotidiane sollevate dai professionisti locali che mi vedono costretto a rinunciare al piccolo, seppur prestigioso, incarico affidatomi.

Gli hanno fatto perdere l’entusiasmo. Lancio un appello alle associazioni di categoria, agli operatori turistici, agli ordini professionali che hanno a cuore la città, di far capire a Fuksas che non vogliamo perdere un’occasione per noi storica.

La procedura è legittima, se poi gli architetti vogliono contestare che c’è un altro professionista in grado di realizzare un’opera unica al pari di Fuksas, si accomodino”.

