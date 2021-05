Per la prima serata in tv, lunedì 24 maggio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda il film “Il traditore”, con Pierfrancesco Favino.

Vendette e tradimenti girano intorno a Tommaso Buscetta, “boss dei due mondi”. La storia inizia con il carismatico personaggio di Cosa Nostra braccato in Brasile dai “corleonesi” di Riina e passa attraverso l’amicizia con il giudice Giovanni Falcone e la testimonianza al maxiprocesso che mise in ginocchio l’organizzazione mafiosa per concludersi, dopo le accuse al processo Andreotti, con la sua scomparsa nel 2000 a Miami, dove Buscetta morì per malattia e non per mano della mafia.

Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con “Report”, il programma d’inchieste condotto da Sigfrido Ranucci.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.20 con “Quarta Repubblica”, condotto da Nicola Porro.

Su Canale5 alle 21.40 spazio a “L’isola dei famosi”, condotto da Ilary Blasi.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “Stai lontana da me”; su Italia1 alle 21.15 “Safe house – Nessuno è al sicuro”; su La7 alle 21.15 “Quel che resta del giorno”; su La5 alle 21.05 “Qualcosa di personale”; su Iris alle 20.55 “Lo squalo” e su Italia2 alle 21.10 “The hunters – Cacciatori di leggende”.

Su Rai4 alle 21.20 l’appuntamento è con la serie “Resident Alien”. Arrivato sulla Terra per distruggere l’umanità, l’extraterrestre Hah Re assume l’identità del medico Harry Vanderspleigle e inizia a collaborare con la polizia locale per risolvere un caso di omicidio.

Su Rai5 alle 21.15 verrà proposta la visione di “Sciarada – Il circolo delle parole”. Eduardo fuori scena: dall’acquisto e dall’apertura del Teatro San Ferdinando nella Napoli dell’immediato dopoguerra, all’impegno a favore dei ragazzi in carcere fino alla nomina a Senatore della Repubblica, la testimonianza a tutto campo di un uomo del Novecento che ha portato il teatro nel mondo e il mondo a teatro.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Joséphine, Ange Gardien” e su Mediaset Extra alle 21.05 “Avanti un altro… pure di sera!”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.