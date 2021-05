Simone Inzaghi e la Lazio sembrano essere in rottura. Ecco qual è la situazione con il presidente biancoceleste

Inzaghi ha “lanciato la bomba” dopo Sassuolo Lazio, ultima gara di campionato. Il tecnico ha dichiarato di aspettare la Lazio (per il rinnovo) per 16 mesi.

Come rivela il Messaggero, in casa Lazio qualcosa sembrava essersi rotto già lo scorso anno, alla ripresa dal Covid. Ora, forse, il rapporto si è rotto davvero. Dopodomani ci sarà l’incontro e si deciderà il futuro, con il tecnico che in caso di accordo sarà ben felice di restare.

