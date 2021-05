La tecnologia è in continua evoluzione. Sul mercato hi-tech vengono immessi prodotti sempre nuovi in grado di offrire prestazioni superiori rispetto ai modelli precedenti, come nel caso delle LIM di ultima generazione, le lavagne interattive multimediali, conosciute anche come lavagne elettroniche.

Questi dispositivi sono costituiti da una superficie interattiva che permette di scrivere, disegnare o visualizzare testi, riprodurre video e animazioni e più in generale contenuti digitali. Rispetto alle vecchie LIM si contraddistinguono per l’altissima risoluzione dello schermo, il monitor professionale interattivo con tecnologia multi touch screen, i bassissimi consumi elettrici e una notevole interconnettività con smartphone e tablet,

All’interno delle aziende sono un ottimo strumento di lavoro e l’ausilio più adatto per l’organizzazione di incontri, convegni e conferenze, ma rappresentano sicuramente un valore aggiunto anche in ambito scolastico e universitario. Svolgono un ruolo chiave, infatti, per l’innovazione della didattica, dato che consentono di integrare elementi multimediali in classe, in modo trasversale alle diverse discipline e al tempo stesso creano un maggior coinvolgimento degli studenti.

Fra le ultime novità vi sono quelle con display interattivo dotato di tecnologia multi-touch, che crea un’esperienza interattiva memorabile con fino a 20 punti tattili contemporaneamente. Perfette per le applicazioni collaborative e competitive, collegano il pubblico a qualsiasi contenuto, rendendolo ideale per la formazione, gli ambienti pubblici, le aziende, il settore alberghiero e di commercio al dettaglio.

Non è tutto: grazie alla condivisione wireless dello schermo, le lavagne interattive multimediali di ultima generazione possono collegare fino a 32 dispositivi contemporaneamente per passare rapidamente da un contenuto all’altro quando se ne ha bisogno.

