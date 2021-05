Incidente stradale mortale ieri sera, domenica 23 maggio intorno alle 18, a Momperone, in provincia di Alessandria: a perdere la vita Paolo Viarengo, 56enne di Asti, che, mentre era in sella alla sua moto sulla strada provinciale 100 della Val Curone, in direzione Tortona, ha perso il controllo del mezzo ed è finito in una scarpata. … Leggi tutto L’articolo Perde il controllo della moto e…Per il contenuto completo visitate il sito www.quotidianopiemontese.it