Il comitato Priorità alla Scuola, con l’adesione del Coordinamento Nazionale Precari Scuola, si mobilita da oggi in tutta Italia per chiedere che l’avvio dell’anno scolastico a settembre “sia meno disastroso di quanto avvenuto nel settembre del 2020″. Una settimana di mobilitazioni. Si parte oggi pomeriggio a Milano, poi Firenze e Bologna, Trieste e Ancona, ma anche Bari: venerdì 28 maggio alle ore 10 davanti alla Prefettura, in piazza Libertà.

Una serie di manifestazioni per “denunciare che l’articolo 59 del nuovo decreto ‘sostegni’ non risolve i gravi problemi di copertura delle cattedre che si presenteranno a settembre – dicono gli organizzatori – e che il cosiddetto ‘patto per la scuola’ firmato dal ministro dell’Istruzione e le organizzazioni sindacali che siedono ai tavoli governativi è un documento vuoto di reali contenuti, propagandistico e buono solo per confondere genitori e genitrici, studenti e studentesse e docenti stabili e precari”.

Ancora, in piazza “per denunciare che, a fronte di tante belle dichiarazioni, la scuola sta subendo un ennesimo taglio delle classi: infatti, in nome di un venturo calo demografico, chi frequenterà le scuole nel 2021/22 si troverà a farlo in classi ancora più affollate dell’anno scorso, dalla scuola dell’infanzia alle scuole superiori”. Lavoratori e lavoratrici, genitori e genitrici, studenti e studentesse chiedono norme chiare e tempestive per le nomine dei docenti, “per evitare che, come è accaduto per l’anno scolastico 2020/21, gli organici siano completati a ottobre, novembre, addirittura dicembre, o non siano completati affatto (come è successo per gli ultimi docenti di sostegno). In caso contrario le conseguenze sono già note: orari ridotti per settimane o mesi, con i docenti di ruolo che si danno il turno per garantire almeno la vigilanza”.

Le decisioni finora prese dal Governo (e avallate dai sindacati “rappresentativi”), secondo gli organizzatori, non garantiscono un buon avvio dell’anno 2021/22. “Non è garantita la continuità didattica: come si sa, a settembre comincerà il valzer delle supplenze, e i supplenti del nuovo anno non saranno quelli che hanno coperto la cattedra l’anno precedente. Non è garantito – anzi è fortemente minacciato – il ritorno in presenza al 100% nelle scuole di tutti gli ordini e gradi in tutta Italia, dal momento che la scuola sarà tenuta ad applicare gli stessi protocolli di sicurezza dello scorso inizio dell’anno scolastico: gli istituti che nel settembre 2020 non erano in grado di rispettare le misure di distanziamento non potranno riprendere una didattica in presenza al 100%”.

“Priorità alla Scuola – si legge in coda a una nota diffusa anche tramite i social – chiede che da settembre la scuola – in presenza e in continuità – sia messa al riparo da qualsiasi evenienza e riacquisti quel ruolo centrale nella società che da troppo tempo non le è riconosciuto”.

