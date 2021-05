Il Tar Calabria segna un altro punto a favore del Sant’Anna, rappresentato in giudizio da Alfredo Gualtieri.

I presupposti del ricorso

Con sentenza 460/2021 il Tribunale, in accoglimento dell’azione avverso il silenzio presentata dalla casa di cura Villa S. Anna, ha ordinato all’A.S.P. di Catanzaro «l’adozione, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, di una determinazione con cui essa esprima definitivamente la volontà di stipulare o meno il contratto per la regolamentazione dell’erogazione delle prestazioni sanitarie relativo all’annualità 2020, invitando, nell’ipotesi affermativa, la ricorrente alla sottoscrizione dello stesso».

La deliberazione dell’Asp

Con la deliberazione 443 del 13 aprile 2021, assunta al fine di ottemperare alla sentenza, l’A.S.P. di Catanzaro ha disposto di «non sottoscrivere il contratto con la Casa di Cura Villa S. Anna S.p.A. per l’anno 2020 … sino al completo chiarimento della situazione ancora sub judice, al fine di non perpetuare un eventuale, ulteriore, gravissimo danno economico finanziario all’ASP di Catanzaro e al Servizio Sanitario della Regione Calabria». Dalla motivazione del provvedimento si evince che la situazione sub judice richiamata nel dispositivo è il procedimento penale scaturito dall’indagine “Cuore Matto”, per il quale la Procura della Repubblica di Catanzaro ha richiesto il rinvio a giudizio di precedenti vertici della casa di cura – nonché, ai sensi del d.lgs. 231/2001, della stessa struttura sanitaria – e per il quale è stata fissata per il 6 giugno 2021 l’udienza preliminare. L’imputazione principale consiste nel reato di truffa aggravata, per aver indotto l’A.S.P. in errore circa l’effettivo funzionamento dell’Unità di Terapia Intensiva Coronarica (U.T.I.C.), con ingiusto profitto derivante da rimborsi di inesistenti prestazioni sanitarie U.T.I.C. e con correlato danno della medesima A.S.P., figurante quale parte offesa del reato..

Nella motivazione del provvedimento viene altresì rappresentato che l’U.T.I.C. sia rimasta inattiva per tutto il 2020, essendo stata posta nuovamente in funzione solo nel febbraio 2021, e che nel 2020 Villa S. Anna fosse priva dell’accreditamento sanitario, questo essendo stato concesso dal Commissario ad acta per il Piano di Rientro dai Disavanzi sanitari con D.C.A. n. 43 dell’11 marzo 2021, «richiamando una istanza della stessa Casa di Cura asseritamente presentata in data 8/01/2015 qui pervenuta al prot. n. 10343 del 25/01/2021, che per l’effetto non sembra possa valere come richiesta di accreditamento per l’anno 2020».

Le motivazioni del Sant’Anna

Contro la deliberazione è insorta la casa di cura, formulando domanda cautelare e, nel merito, lamentando: «Violazione ed errata applicazione della legge regionale 18 luglio 2008, n. 24, e s.m.i. e del regolamento attuativo 1 settembre 2009, n. 13. Erroneità dei presupposti. Eccesso di potere sotto ogni profilo. Irragionevolezza. Contraddittorietà. Sviamento. Incompetenza. Carenza di valida motivazione».

La ricorrente sostiene che il dispositivo del provvedimento contenga un’impropria sospensione sine die del relativo procedimento, il cui esito sarebbe appiattito – peraltro in spregio alla presunzione di non colpevolezza – sulla sorte del processo penale che verrà eventualmente incardinato nel caso di rinvio a giudizio. Allega, inoltre, l’inconferenza degli argomenti spesi a sostegno della decisione, osservando che «Prendere tempo ancora e “chiudere negativamente” il procedimento con motivazioni del tutto avulse dal contesto e dagli elementi necessari per poter validamente operare nel settore ospedaliero, per fatti che nulla c’entrano con i requisiti che una Struttura accreditata deve avere per potere erogare i servizi, significa solo volersi ancora una volta sostituire a chi ha il potere in materia di accreditamento». A tal fine, la ricorrente osserva di essere dotata di accreditamento sin dal 2014, il quale è stato rinnovato – e non conferito ex novo – con il D.C.A. n. 43/2021. 3. Costituendosi in giudizio, l’A.S.P. ha dedotto la legittimità della propria scelta alla luce delle ragioni sopra sintetizzate e ha negato che l’atto comporti una sospensione a tempo indeterminato della contrattualizzazione.

L’amministrazione ha inoltre adombrato il proprio difetto di legittimazione passiva, poiché il ricorso tenderebbe a conseguire un accreditamento per l’anno 2020, nonché il difetto d’interesse all’azione, poiché la struttura non avrebbe impugnato la delibera n. 3 del 12 gennaio 2021, con cui l’A.S.P. aveva rilasciato parere favorevole al mantenimento dei requisiti di accreditamento, pur subordinandolo alla verifica della riattivazione immediata dell’U.T.I.C.

Perchè è il Tar competente

Sotto il profilo della legittimazione passiva, è sufficiente osservare che il ricorso è stato proposto avverso un provvedimento dell’A.S.P. avente ad oggetto il diniego di contrattualizzazione della struttura sanitaria ai sensi dell’art. 8 quinquies d.lgs. 502/1992, sicché è questa l’unica autorità legittimata a resistere alla relativa impugnazione. D’altra parte, il provvedimento è stato assunto in ottemperanza alla sentenza n. 460/2021, che aveva ordinato all’A.S.P. – e solo ad essa – di determinarsi in ordine all’eventuale conclusione del contratto sanitario per l’annualità 2020. Quanto all’interesse all’azione, non vi è alcuna ragione per cui la ricorrente avrebbe dovuto impugnare il parere n. 3/2021, peraltro a sé favorevole, stante l’inesistenza di un nesso di pregiudizialità-dipendenza tra tale parere, reso in seno alla diversa procedura di rinnovo dell’accreditamento, e il provvedimento oggi in contestazione.

Nel merito, il Collegio osserva che, nonostante la formulazione letterale del dispositivo, il provvedimento non contenga una sospensione sine die del procedimento, bensì una determinazione conclusiva di segno negativo. Depone in tal senso la lettura complessiva della motivazione, che, oltre a enunciare che «non può in ogni caso procedersi alla stipula del contratto con la Casa di Cura Villa Sant’Anna Hospital S.p.A. per l’anno 2020», adduce, in aggiunta alla vertenza penale, altre circostanze (l’assenza di accreditamento correlata all’inattività dell’U.T.I.C.), che sono state considerate definitivamente ostative alla contrattualizzazione della struttura per l’annualità in discorso.

Va smentita la circostanza che la ricorrente fosse priva di accreditamento nel 2020

Per converso, coglie nel segno la censura d’inconferenza delle giustificazioni addotte a sostegno del diniego di contrattualizzazione. In particolare, va smentita la circostanza che la ricorrente fosse priva di accreditamento nel 2020. La casa di cura è stata definitivamente accreditata con d.p.g.r. n. 21 del 20 febbraio 2014. Ai sensi dell’art. 11, comma 7, l.r. Calabria 24/2008, «l’accreditamento, anche definitivo, è soggetto a rinnovo ogni tre anni dalla data del relativo provvedimento, sulla base di apposita istanza che il rappresentante legale della struttura interessata deve presentare almeno sei mesi prima della data di scadenza dell’accreditamento all’Azienda sanitaria competente». Come si evince dalla piana lettura del D.C.A. n. 43/2021 – e come peraltro già noto per precedenti vertenze riguardanti vicende connesse alla presente – alla scadenza del triennio ha avuto luogo un lungo iter per il rinnovo dell’accreditamento, frastagliato da molteplici incombenti istruttori e culminato con il D.C.A.

Il DCA 43/2021 prevedeva un rinnovo dell’accreditamento non una procedura ex novo

Quest’ultimo decreto, assunto sulla scorta della deliberazione dell’A.S.P. di Catanzaro n. 3/2021, contenente parere favorevole al «mantenimento dei requisiti di accreditamento» ancorché subordinato a ulteriori verifiche, tra cui la «verifica di riattivazione immediata dell’UTIC le cui attività risultano sospese», non costituisce, perciò, l’attribuzione ex novo dell’accreditamento sanitario, bensì il rinnovo dell’accreditamento del 2014. Il D.C.A. n. 43/2021 è, inoltre, un provvedimento idoneo a creare un’eccezionale saldatura con l’accreditamento antecedente, onde non penalizzare la struttura per un improprio prolungamento dell’iter procedimentale. Tanto si ricava dalla motivazione del D.C.A., che riporta la circostanza che la struttura ha presentato l’istanza di rinnovo entro il termine dell’art. 11, comma 7, l.r. 24/2008 (ossia il giorno 1 agosto 2015) e sintetizza i complessi accertamenti e interlocuzioni che ne sono conseguiti. Tanto trova conferma anche nel pregresso comportamento dell’A.S.P., che, sino al 2019, ha concluso i contratti per la regolamentazione delle prestazioni sanitarie sulla scorta dell’accreditamento originario.

La pendenza del procedimento penale risulta inconferente

Anche la pendenza del procedimento penale risulta inconferente rispetto alla decisione assunta. Come premesso, le imputazioni rese nei confronti della casa di cura e dei suoi precedenti organi apicali prospettano che in passato si sia falsamente attestato che l’U.T.I.C. fosse funzionante e che si sia ottenuta la remunerazione delle relative prestazioni, mai effettivamente erogate. Per tale ragione, onde evitare di perpetuare per l’avvenire l’eventuale danno economico, l’A.S.P. ha deciso di non contrattualizzare la struttura per il 2020, anno in cui l’U.T.I.C. non era ancora stata riattivata. Va tuttavia osservato che, a far data dal 1 ottobre 2019, la sospensione dell’U.T.I.C. è stata ufficializzata dalla casa di cura, a norma dell’art. 6, lett. f), l.r. 24/2008, in forza del quale «il legale rappresentante della struttura è tenuto a comunicare tempestivamente al Dipartimento regionale tutela della salute e politiche sanitarie … la temporanea sospensione di una o più attività per periodi superiori ad un mese e fino a un anno prorogabile, per motivate esigenze, per un ulteriore anno». Da un lato, quindi, è pacifico che l’U.T.I.C. non fosse operante nell’anno 2020, ciò impedendo che la struttura possa pretendere di essere remunerata e, dunque, contrattualizzata per le relative prestazioni.

È infatti chiaro che, se l’U.T.I.C. è rimasta inattiva nell’annualità in discorso, le relative prestazioni non possono essere state erogate e non possono, pertanto, essere remunerate a carico del servizio sanitario. Dall’altro lato, però, l’intervenuta ufficializzazione della sua inoperatività impedisce la perpetuazione, nel 2020, di condotte analoghe a quelle per cui è stato avviato il procedimento penale, non sussistendo i presupposti per indurre alcuno in errore in ordine al funzionamento di siffatta unità. Infatti, dal momento in cui la sospensione dell’U.T.I.C. è stata resa pubblica, la struttura non avrebbe potuto né erogare alcuna prestazione ad essa relativa né falsamente rappresentare di averla erogata. Così smentito il profilo di rischio connesso alla pendenza di un procedimento penale e al mancato funzionamento dell’U.T.I.C. nel 2020, rimane ingiustificato, anche sotto questo aspetto, l’addotto diniego di contrattualizzazione, relativo non solo alle prestazioni U.T.I.C., bensì a tutte le altre prestazioni per cui la casa di cura è accreditata. Va infatti evidenziato che la struttura ricorrente risulta accreditata, oltre che per l’U.T.I.C., anche per altre discipline (es. cardiologia, cardiochirurgia, terapia intensiva, chirurgia vascolare e ambulatoriale) che, sebbene siano egualmente interessate dal provvedimento reiettivo, non sono state in alcun modo considerate nella sua motivazione.

L’ostacolo alla contrattualizzazione complessiva della casa di cura non può neppure discendere dalla circostanza che l’U.T.I.C. sia – come asserito dalla difesa dell’A.S.P. – un presupposto essenziale per l’accreditamento sanitario. La competenza al rilascio dell’accreditamento non spetta di certo all’A.S.P., bensì alla Regione (rectius, ad oggi, al Commissario ad acta per il Piano di Rientro dai Disavanzi sanitari). Sebbene l’A.S.P. intervenga nel procedimento, esprimendo un parere sul possesso dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi, la decisione finale sull’accreditamento spetta ad altra autorità e non può essere disapplicata autonomamente messa in discussione dall’A.S.P. in sede di contrattualizzazione della struttura.

Il Commissario ad Acta ha deciso di rinnovare l’accreditamento

Nel caso di specie, il Commissario ad acta ha deciso di rinnovare l’accreditamento della casa di cura nonostante le riserve espresse dall’A.S.P. sulla temporanea sospensione dell’U.T.I.C. e previa verifica della sua riattivazione. D’altro canto, la mancanza dell’U.T.I.C. non ha determinato, negli anni, l’assunzione di alcun provvedimento di sospensione, decadenza o revoca dell’accreditamento sanitario. Non è perciò consentito all’A.S.P. addurre la pregressa inoperatività dell’U.T.I.C. quale impedimento all’accreditamento e, di conseguenza, alla contrattualizzazione, perché ciò significherebbe disapplicare il D.C.A. n. 43/2021, con evidente sconfinamento nelle competenze di altra autorità.