Il fattore campo, anche senza il pubblico, ha il suo peso al primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C. Salta solo a Gorgonzola, dove il Modena dimostra ancora una volta di essere una pericolosissima mina vagante e batte l'Albinoleffe. Al ritorno, salvo sorprese clamorose, dovrebbe essere quasi una passeggiata di salute e i quarti di finale, di fatto sono già in tasca. Pena il Bari, che perde a Salò e adesso non potrà sbagliare mercoledì al San Nicola. Già dimenticata la bella fotografia scattata nel derby col Foggia, la strada verso la Serie B è lastricata di ostacoli e di insidie. Segna Tulli, poi il palo di D'Ursi fa imprecare Auteri, ma il passivo avrebbe potuto essere anche più pesante e tutto sommato i… Source