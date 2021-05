Ecco la Top 11 della Serie A 2020-2021 secondo la statistica: nella formazione neanche un giocatore della Lazio

La Lazio termina il suo campionato con la sconfitta per 2-0 contro il Sassuolo. Una stagione che lascia l’amaro in bocca alla squadra di Simone Inzaghi, che ad ogni modo si qualifica per il quinto anno consecutivo in Europa. Tuttavia, nella Top 11 dei giocatori di Serie A basata sui dati statistici di Opta, non figura nessun giocatore biancoceleste.

Nel 4-3-3 pubblicato da OptaPaolo sul proprio profilo Twitter, figurano Donnarumma in porta, Theo Hernandez, Bastoni, De Vrij e Cuadrado in difesa, Maliovskiy, De Paul e Zielinski a centrocampo e il tridente offensivo Ronaldo, Lukaku e Muriel. Niente Lazio, dunque, in questa speciale formazione.

11 – Questo è il miglior 11 della #SerieA 2020/21 basato su dati statistici Opta. Maestria. #OptaTopXI pic.twitter.com/FSOnB6VuwO — OptaPaolo (@OptaPaolo) May 24, 2021

L’articolo Top 11 Serie A 2020/2021 secondo la statistica: nessun biancoceleste proviene da Lazio News 24.