Nel caso di addio di Semplici sarà corsa a tre per la panchina del Cagliari: Ranieri non è il solo nome di Giulini

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de L’Unione Sarda, non è detto che Leonardo Semplici rimanga al Cagliari. Il tecnico toscano domani si incontrerà con Giulini per stabilire se e come proseguire la propria avventura in Sardegna ma anche l’Udinese appare interessata a lui.

Nel caso di addio di Semplici, Giulini dovrà scegliere tra una rosa di tre tecnici di ottimo valore: l’ex Claudio Ranieri, che ha detto addio alla Sampdoria; Ivan Juric attualmente al Verona e Vincenzo Italiano in uscita dallo Spezia.

L’articolo Tre nomi per la panchina del Cagliari: non solo Ranieri tra i papabili proviene da Cagliari News 24.